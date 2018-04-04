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АМПП предупредил водителей о профилактических работах на парковках со шлагбаумами на трех улицах Москвы
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АМПП предупредил водителей о профилактических работах на парковках со шлагбаумами на трех улицах Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Профилактические работы проводятся на парковках со шлагбаумами на Щелковском и Рублевском шоссе, ул. Тушинская. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» предупреждает автомобилистов о том, что на нескольких плоскостных парковках со шлагбаумами изменился режим работы. На парковках, расположенных по адресам: Щелковское шоссе, вл. 100 (участок 1); ул. Тушинская, вл. 13-15; Рублевское шоссе, д. 27 проводятся профилактические работы. На время проведения работ плата за парковку не взимается, валидация парковочного абонемента также не проводится, въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также четыре парковки в Продольном проезде у Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) (сейчас — ВДНХ) выведены из эксплуатации, еще на пяти парковках ВДНХ проводятся ремонтные работы, существуют ограничения на въезд.
«Просим автомобилистов соблюдать правила парковки и учитывать эти изменения при планировании маршрута. В случае возникновения вопросов обращайтесь к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт», — заключили в пресс-службе.
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