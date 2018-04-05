АМПП: Около 1,4 тыс. человек получили с начала года консультации по поводу выдачи парковочных разрешений

С начала 2018 г. консультации по вопросам выдачи парковочных разрешений получили в сервисных центрах «Московский транспорт» около 1,4 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«С января текущего года порядка 1,4 тыс. человек получили консультации по поводу выдачи парковочных разрешений в сервисных центрах «Московский транспорт», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что оформить парковочное разрешение можно через официальный портал мэра Москвы , а также в районном многофункциональном центре. Разрешения бывают трех видов: резидентные, инвалидные и для многодетных семей. Первые позволяют водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Также у автовладельцев есть возможность внести годовую резидентную плату в размере 3 тыс. руб. для круглосуточной парковки.

«Право на инвалидное разрешение могут получить инвалиды, или лица, перевозящие их. Помимо наличия разрешения на транспортном средстве должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Добавим, что на данный момент в Москве для инвалидов выделяется не менее 10% всех парковочных мест. Разрешение многодетной семьи дает право на бесплатную парковку в пределах всей зоны платных городских парковок ежедневно и круглосуточно. Получить такое разрешение может один из родителей (усыновителей) в многодетной семье на зарегистрированное на него транспортное средство», — заключили в пресс-службе.