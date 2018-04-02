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Депутат Госдумы осмотрел строительную площадку храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»
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Депутат Госдумы осмотрел строительную площадку храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В субботу советник по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси, депутат Госдумы Владимир Иосифович Ресин провел выездные совещания на объектах Программы строительства новых православных храмов в Юго-западном округе.
31 марта Владимир Ресин проверил ход строительных работ храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в районе Зюзино. Он осмотрел стройплощадку и котлован.
Потом в здании Воскресной школы провели рабочее совещание, в котором приняли участие Владимир Ресин, настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», префект ЮЗАО Волков Олег Александрович, генеральный директор строительной компании. На совещании обсудили строительство, планы и перспективы на будущее. Работы по строительству храма комиссия одобрила.
Сейчас уже подготовлен котлован для будущего храма, засыпан и утрамбован песок, и идет подготовка к заливке фундамента.
Фото с сайта храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».
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