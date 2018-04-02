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На улице Софьи Ковалевской починили пешеходный светофор
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На улице Софьи Ковалевской починили пешеходный светофор 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
У храма на улице Софьи Ковалевской починили светофор для пешеходов. Поломку устранили по просьбе жителя Дмитровского района, сообщившего о ней на портал «Наш город».
Проблема была решена через сутки после поступления заявки. Официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова был размещен на портале в установленный срок.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены (устранили короткое замыкание сигнального кабеля)», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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