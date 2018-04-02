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Открытый семинар «О бессознательной агрессии» провели в психологическом центре на Лихачевском
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Открытый семинар «О бессознательной агрессии» провели в психологическом центре на Лихачевском 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В участковом отделе «Головинский» Московской службы психологической помощи населению 30 марта провели открытый семинар «О бессознательной агрессии».
— В непринужденной обстановке мы обсудили агрессию. На семинаре мы подумали о ней по-другому — как о ресурсе, который не используется по разным причинам. Поговорили о том, почему агрессия часто не осознается и где тогда накапливается, как это может отражаться на нашей жизни или нашем здоровье, — рассказала психолог Наталия Гвоздева.
Отдел «Головинский» расположен по адресу 3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. (ео)
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