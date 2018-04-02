Открытый семинар «О бессознательной агрессии» провели в психологическом центре на Лихачевском

В участковом отделе «Головинский» Московской службы психологической помощи населению 30 марта провели открытый семинар «О бессознательной агрессии».

— В непринужденной обстановке мы обсудили агрессию. На семинаре мы подумали о ней по-другому — как о ресурсе, который не используется по разным причинам. Поговорили о том, почему агрессия часто не осознается и где тогда накапливается, как это может отражаться на нашей жизни или нашем здоровье, — рассказала психолог Наталия Гвоздева.

Отдел «Головинский» расположен по адресу 3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. (ео)