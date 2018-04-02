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В Луганской области 200 горняков оказались заблокированными под землей
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В Луганской области 200 горняков оказались заблокированными под землей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Государственное предприятие «Региональные электрические сети» отключило электричество на шахтах госпредприятия «Первомайскуголь» в Луганской области, в одной из шахт остаются 240 горняков, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Как сообщил (председатель первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины — ред.) шахты «Горная» Виктор Видишь, сегодня государственная структура — «Региональные электрические сети» — обесточила все шахты ГП «Первомайскуголь» в Луганской области", — написал Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, в данный момент ситуация критическая, так как в шахтах не работают даже подъемные машины в шахтных стволах. «При этом, например, на шахте „Горная“ под землей, на глубине более 1000 метров, остается 240 горняков», — уточнил Волынец.
Он добавил, что электричество под землю подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды. Также, по его данным, на шахте «Горная» включен план ликвидации аварии, то есть шахтеры будут выходить на поверхность по запасному выходу по лестницам.
Глава профсоюза горняков отметил, что такие действия госпредприятия нарушают правила безопасности охраны труда и «могут привести к непредсказуемым последствиям».
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