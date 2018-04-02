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В Москву вернулись скворцы и грачи
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В Москву вернулись скворцы и грачи 

Мослента 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщили в государственном природоохранном бюджетном учреждении «Мосприрода», передает РИА Новости.
Специалист учреждения также отметил, что вскоре можно ожидать возвращения зябликов, затем пеночек, славок и камышевок. В апреле прилетят озерные чайки, камышницы и лысухи. Кроме этого, в столице можно будет повстречать полевого жаворонка или летящий клин гусей.
«Когда лед сойдет с московских водоемов, на них появятся водоплавающие — кряква, огарь, хохлатая чернеть, гоголь, красноголовый нырок, чирок-трескунок и чирок-свистунок, шилохвость, широконоска», — говорится в сообщении.
Последние перелетные птицы, например, птица чечевица, соловей, мухоловка-пеструшка и крачка, появятся в столичном регионе в мае.
В марте сообщалось, что популяция городских птиц — голубей, воробьев и ворон — сократилась. Причиной этого стала нехватка кормовой базы и мест гнездования. Орнитолог Вадим Мишин подчеркнул, что ситуацию можно исправить, создавая в городских парках и прибрежных зонах небольшие заказники с естественной природной экосистемой.
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