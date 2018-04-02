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В Ростове закрыли детский центр из-за нарушений пожарной безопасности
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В Ростове закрыли детский центр из-за нарушений пожарной безопасности 

Мир24 2 часа назад
Инспекторы выявили факты незаконной перепланировки и облицовку стен и пола горючими материалами.
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