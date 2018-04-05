Жителям СВАО предложили внести предложения по благоустройству округа на «Активном гражданине»

Жителей СВАО, если им небезразлично, как будет выглядеть округ, приглашают принять участие в новом опросе. На портале «Активный гражданин» началось голосование по проекту благоустройства Ракетного бульвара.

Уже в этом сезоне планируется начать его реконструкцию. Жители округа могут поддержать предложенный проект, отметить, что он не нравится, или предоставить решать специалистам.

Проект предполагает организацию площадок для спокойного отдыха, детских игровых площадок, зон для занятий спортом. Кроме того, предлагается отремонтировать площадку для собак, заменить скамейки и урны, установить современную систему уличного освещения и высадить деревья, кустарники и цветы.

Кроме того, на портале выставлен на голосование проект благоустройства скверов по улицах Добролюбова и Изумрудной, а также в Ярославском районе.

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