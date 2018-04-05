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Проекты по благоустройству скверов и парков в СВАО вынесены на голосование на портале «Активный гражданин»
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Проекты по благоустройству скверов и парков в СВАО вынесены на голосование на портале «Активный гражданин» 

Управа района Бабушкинский 49 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Жители СВАО приглашены принять участие в новом опросе. Началось голосование на портале «Активный гражданин» по проекту благоустройства Ракетного бульвара.
Уже в этом сезоне планируется начать его реконструкцию. Жители округа могут поддержать предложенный проект, отметить, что он не нравится, или предоставить решать специалистам.
Проект предполагает организацию площадок для спокойного отдыха, детских игровых площадок, зон для занятий спортом. Кроме того, предлагается отремонтировать площадку для собак, заменить скамейки и урны, установить современную систему уличного освещения и высадить деревья, кустарники и цветы.
Кроме того, на портале выставлен на голосование проект благоустройства скверов по улицах Добролюбова и Изумрудной, а также в Ярославском районе.
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