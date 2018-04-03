Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае 2018 года

Россиян в мае ожидают весенние каникулы. Об этом напомнили в Роструде . Четыре выходных придутся на Праздник Весны и Труда, а ещё один — на День Победы. В частности нерабочие дни продлеваются за счёт переноса с 7 января, которое в нынешнем году совпало с воскресеньем. При этом предшествующая праздникам рабочая неделя станет шестидневной: выходной переносится с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля. О предстоящих о предстоящих майских праздниках — в материале RT. В этом году россиян ждут длинные весенние выходные, которые начнутся уже с 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. Субботу, 28 апреля, было решено сделать рабочей, чтобы получились четыре выходных подряд на Праздник Весны и Труда.

«Одна из апрельских суббот станет рабочей из-за переноса праздничных дней. Выходной переносится с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля. Благодаря переносу, в праздник Весны и Труда граждане отдохнут четыре дня — с 29 апреля по 2 мая», — цитирует ТАСС пояснение ведомства.

День Победы в 2018 году жители России будут отмечать только один день в связи с тем, что он приходится на середину рабочей недели — среду.

Примечательно, что в прошлом году весенние выходные распределились более пропорционально — по три дня на каждый праздник.

Отметим, что четыре выходных в конце апреля — начале мая стали возможны благодаря переносу нерабочего дня с 7 января. Праздник Рождества в нынешнем году выпал на воскресенье и был перекинут на 2 мая.

Таким образом последняя рабочая неделя апреля станет самой длинной (6 дней), а первая неделя мая — самой короткой (2 дня).

Относительно длинными будут праздники и летом. По случаю Дня России (12 июня) выходными станут три дня, начиная с воскресенья — 10 июня. Предшествующую ему субботу, 9 июня, было решено перенести в качестве выходного на понедельник, 11 июня.

До этого нынешнюю разбивку выходных одобрила Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

ЛДПР. Традиционно в России самыми длинным стали новогодние праздники. С предложением ликвидировать их в этом году выступили депутаты КПРФ

Так, в КПРФ предлагали сократить число прописанных в Трудовом кодексе (ТК) нерабочих праздничных дней и перераспределить их. В частности, новогодние праздники рекомендовалось уменьшить до четырёх дней — с 31 декабря по 3 января, а Рождество Христово отмечать отдельно, 7 января. Своё предложение депутаты аргументировали тем, что им поступают жалобы в связи с тем, что из-за выходных многие в начале года остаются без зарплаты.

Вместе с тем КПРФ предлагала установить новые праздники в РФ. Так, рекомендовалось перенести День России с 12 июня на 28 июля (День крещения Руси), ввести День воссоединения Крыма с Россией (18 марта), а также вернуть День Октябрьской революции (7 ноября) вместо Дня народного единства (4 ноября).

«Хватит отдыхать»

В ЛДПР в своей инициативе были более радикальными. По мнению депутатов, вполне достаточно трёх праздничных дней в году — 1 января — Новый год, 9 мая — День Победы и 12 июня — День России. В партии подчёркивали, что не все жители страны имеют возможность отдохнуть зимой, даже несмотря на предоставляемые «каникулы». Помимо этого, уверяли в ЛДПР, затяжные выходные пагубно сказываются не только на здоровье людей, но и на промышленном производстве, и на экономике страны в целом.

«Принудительные длинные новогодние каникулы — это, во-первых, удар по экономике. Во-вторых, не все понимают, как провести столько выходных дней зимой, в самое холодное время года», — заявлял лидер партии Владимир Жириновский

Вместо этого, предлагали депутаты, стоит ввести дополнительный десятидневный оплачиваемый отпуск «взамен длинных новогодних праздников».

Однако в Госдуме оба законопроекта отклонили в первом чтении. Это решение депутатов поддержал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский . В комментарии RT он отметил, что в новогодние праздники вместе могут отдохнуть и взрослые, и дети.

«Если летом и в другое время мы ещё как-то способны предложить ребятам другие системы отдыха: трудовые лагеря, спортивные соревнования, — то зимой это сложно. Наверное, этим определялось в своё время решение, почему мы пошли именно на такую модель предоставления дней отдыха», — объяснил Рязанский.

К тому же, считает он, сложившуюся практику лучше не разрушать. Те же, по его мнению, кто всё-таки не согласен с установленным порядком, могут изменить систему организации внутреннего процесса на предприятии, прописав его в коллективном договоре.

Отметим, что в нынешнем году — 247 рабочих дней и 118 выходных дней с учетом 14 праздничных — ровно столько же, сколько и в минувшем году.