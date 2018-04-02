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План проведения Пасхальных мероприятий на территории района Некрасовка
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План проведения Пасхальных мероприятий на территории района Некрасовка 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Дата,
время
Адрес
Объект
Мероприятие
1  31.03.2018
с 17.00-19.30  на пересечении проспекта Защитников Москвы и  ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Освещение вербы
2  01.04.2018
с 06.00-12.00  ул. 1-я Вольская,
д.4  Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Вербное Воскресенье
с 08.00-12.00  на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
3  07.04.2018
с 06.00-24.00  ул. 1-я Вольская,
д.4  Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Благовещение
4  07.04.2018
с 08.00-19.00  на пересечении проспекта Защитников Москвы и  ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Освещение пасхальных приношений
с 08.00-20.00  ул. 1-я Вольская,
д.4  Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
5  08.04.2018
с 23.00-03.00  ул. 1-я Вольская,
д.4  Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Воскресение Христово
с 23.00-03.00  на пересечении проспекта Защитников Москвы и  ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
6  15.04.2018
с 17.00-20.00  ул. 1-я Вольская,
д.4  Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Красная Горка
с 17.00-20.00  на пересечении проспекта Защитников Москвы и  ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
7  22.04.2018
с 10.30-12.30  ул. 1-я Вольская,
д.4  Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Крестный ход, посвященный женам-мироносицам
8  24.04.2018
с 17.00-20.00  ул. 1-я Вольская,
д.4  Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Радоница
с 17.00-20.00  на пересечении проспекта Защитников Москвы и  ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
9  27.05.2018
с 17.00-20.00  ул. 1-я Вольская,
д.4  Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
День Святой Троицы
с 17.00-20.00  на пересечении проспекта Защитников Москвы и  ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Управа района Некрасовка: последние новости
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