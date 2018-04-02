План проведения Пасхальных мероприятий на территории района Некрасовка 

№
Дата,
время
Адрес
Объект
Мероприятие
1 31.03.2018
с 17.00-19.30 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Освещение вербы
2 01.04.2018
с 06.00-12.00 ул. 1-я Вольская,
д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Вербное Воскресенье
с 08.00-12.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
3 07.04.2018
с 06.00-24.00 ул. 1-я Вольская,
д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Благовещение
4 07.04.2018
с 08.00-19.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Освещение пасхальных приношений
с 08.00-20.00 ул. 1-я Вольская,
д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
5 08.04.2018
с 23.00-03.00 ул. 1-я Вольская,
д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Воскресение Христово
с 23.00-03.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
6 15.04.2018
с 17.00-20.00 ул. 1-я Вольская,
д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Красная Горка
с 17.00-20.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
7 22.04.2018
с 10.30-12.30 ул. 1-я Вольская,
д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Крестный ход, посвященный женам-мироносицам
8 24.04.2018
с 17.00-20.00 ул. 1-я Вольская,
д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
Радоница
с 17.00-20.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
9 27.05.2018
с 17.00-20.00 ул. 1-я Вольская,
д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»
День Святой Троицы
с 17.00-20.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская
Храм Покрова Пресвятой Богородицы