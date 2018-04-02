План проведения Пасхальных мероприятий на территории района Некрасовка

№

Дата,

время

Адрес

Объект

Мероприятие

1 31.03.2018

с 17.00-19.30 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Освещение вербы

2 01.04.2018

с 06.00-12.00 ул. 1-я Вольская,

д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»

Вербное Воскресенье

с 08.00-12.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

3 07.04.2018

с 06.00-24.00 ул. 1-я Вольская,

д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»

Благовещение

4 07.04.2018

с 08.00-19.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Освещение пасхальных приношений

с 08.00-20.00 ул. 1-я Вольская,

д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»

5 08.04.2018

с 23.00-03.00 ул. 1-я Вольская,

д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»

Воскресение Христово

с 23.00-03.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

6 15.04.2018

с 17.00-20.00 ул. 1-я Вольская,

д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»

Красная Горка

с 17.00-20.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

7 22.04.2018

с 10.30-12.30 ул. 1-я Вольская,

д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»

Крестный ход, посвященный женам-мироносицам

8 24.04.2018

с 17.00-20.00 ул. 1-я Вольская,

д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»

Радоница

с 17.00-20.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

9 27.05.2018

с 17.00-20.00 ул. 1-я Вольская,

д.4 Храм иконы Божией Матери «Воспитание»

День Святой Троицы

с 17.00-20.00 на пересечении проспекта Защитников Москвы и ул. Покровская

Храм Покрова Пресвятой Богородицы