В подъезде дома на улице Молдагуловой был отремонтирован мусоропровод 

На портал «Наш город» поступило обращение от жителя района Вешняки Кирилла Лихтерова. Он уведомил о неисправном мусоропроводе в подъезде его дома.
Житель сообщил, что у ковша мусоропровода между первым и вторым этажами в пятом подъезде дома 22 корпус 3 по улице Молдагуловой погнулись ограничители движения. В результате ковш вываливается.
По вышеуказанному адресу прибывшими сотрудниками ГБУ «Жилищник района Вешняки» мусоропровод был отремонтирован. Они установили фиксатор загрузочного клапана, благодаря выполненным работам в настоящий момент мусоропровод пребывает в технически исправном состоянии, при этом дополнительно была обеспечена невозможность полного выдёргивания клапана. Об этом Кирилла Лихтерова уведомил глава управы района Вешняки Сергей Махов.