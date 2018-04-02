В подъезде дома на улице Молдагуловой был отремонтирован мусоропровод

На портал «Наш город» поступило обращение от жителя района Вешняки Кирилла Лихтерова. Он уведомил о неисправном мусоропроводе в подъезде его дома.

Житель сообщил, что у ковша мусоропровода между первым и вторым этажами в пятом подъезде дома 22 корпус 3 по улице Молдагуловой погнулись ограничители движения. В результате ковш вываливается.