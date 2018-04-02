Новая ЦМР не учитывает проблемы малых грузовладельца 

Он предложил посмотреть на новый документ и на то, как развивалась железная дорога в последние 20 лет с позиции маленького грузовладельца. С одной стороны, по мнению эксперта, на начальном этапе он действительно получил определенные выгоды, и ему стало проще работать. С другой стороны, сегодня он имеет следующее: у него возникают проблемы с получением частных вагонов. В ОАО «РЖД» заказать подвижной состав он уже не может. Есть риск, что в перспективе такие же сложности будут возникать и с локомотивным парком. Решить вопросы, связанные с организацией перевозки, с начальником станции уже нельзя, его направляют либо в управление дороги, а еще лучше — в само ЦФТО. И помимо всего этого, ему говорят о перспективах развития транзита, которые грозят сокращением внутренних, экспортных и импортных перевозок. Ответа сегодня для грузовладельца на эти вопросы в рамках ЦМР никто не видит. Поэтому говорить о том, что мы занимаемся стратегией развития в условиях, когда грузовладельцу сложно получить вагон или правильно оформить заявку, преждевременно.