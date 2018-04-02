Даже на солнце есть пятна: модель Тони Гаррн показала неидеальные бедра с целлюлитом

Топ-модель Тони Гаррн участвует в показах ведущих мировых брендов, а в своих Instagram публикует идеальные фотографии с безупречной кожей и фигурой без какого-то даже малейшего намека на несовершества. Но, как оказалось, в реальной жизни даже у успешной модели есть проблемы. В частности, на бедрах Тони отчетливо заметен целлюлит. Папарацци подловили Гаррн во время ее отдыха в Майами . И фигура модели далека от той, которой она хвастается в соцсетях. Смотри сама.

Впрочем, эти несовершенства ничуть не портят Тони. Наоброт, подобные «живые» фото показывают, что модели — обычные люди со своими несовершенствами. Так что не стоит верить всем глянцевым фотографиям, которые публикуются в соцсетях. Как видишь, на самом деле они могут быть далеки от реальности.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, East News