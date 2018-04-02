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Памятник Бузовой в Подмосковье устанавливать не будут
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Памятник Бузовой в Подмосковье устанавливать не будут 

Свободная пресса 43 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Памятник певице и телеведущей Ольге Бузовой в подмосковных Люберцах устанавливать не планируют. Об этом заявил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
«Никаких памятников певице и светской львице Ольге Бузовой на территории городского округа Люберцы установлено не будет. Этот вопрос даже не рассматривался и не обсуждался», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» Ружицкого.
Он также добавил, что для реализации подобных проектов нужна как минимум общественная инициатива, но такие заявки в администрацию не поступали.
Ранее сообщалось, что Бузовой установят памятник в Подмосковье.
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