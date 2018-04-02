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Ставрополец сцепился с подростком из-за бесплатной игрушки
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Ставрополец сцепился с подростком из-за бесплатной игрушки 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Ставрополе раздаваемые по акции игрушки стали причиной драки между мужчиной и подростком, который попытался без очереди получить столь желанный товар. Сцепившись в супермаркете, противники продолжили выяснение отношений на улице, где их сняли на видео.
Инцидент произошел вечером 1 апреля у "Магнита" на улице 50 лет ВЛКСМ. Очевидцы утверждают, что 14-летний подросток направил свои стопы к только выложенным на витрину игрушкам по акции, но тут на его пути встал мужчина со списком желающих получить редкий товар. Фамилия юноши в нем не значилась, однако это не помешало ему проявить настойчивость. В итоге словесная перепалка переросла в спарринг, после чего противников выставили за порог, но они и тут продолжили махать кулаками.
Один из свидетелей вызвал полицейских, но на месте стражи порядка застали только подростка — его визави благоразумно скрылся.
Это не первый случай стычек покупателей из-за бесплатных игрушек, ранее герои «Мадагаскара», «Шрека» и других анимационных фильмов студии DreamWorks спровоцировали давку и множество ссор в краснодарском «Магните».
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