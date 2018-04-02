Ещё
Второй уровень механизма реабилитации клиентов из черного списка не заработал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второй уровень механизма реабилитации клиентов из черного списка не заработал 

Банки Сегодня 2 часа назад
Второй уровень механизма реабилитации клиентов из черного списка не заработалНа втором уровне, клиент должен был передать официальный ответ банка в специальную комиссию, которая занимается рассмотрением отказов в обслуживании. Но комиссия не была сформирована до начала апреля, а значит не начала свою работу. Как заявили в ЦБ, необходимый пакет документов для формирования комиссия был создан и отправлен в Министерство юстиции, однако ответа до сих пор не последовало.
Однако эксперты имеют свое мнение относительно сложившейся ситуации. В документах подготовленными ЦБ было выявлено несколько не состыковок с последними изменениями, внесенными в закон №115-Ф3. Если различия в законодательной базе все таки присутствуют, то ЦБ может понадобится время до конца текущего года, чтобы запустить работу комиссии.
По словам представителей ЦБ о сроках регистрации комиссии и начала ее работы говорит еще рано, поэтому механизм реабилитации лиц из черных список пока не работает, а прописана лишь на бумаге.
Банки Сегодня: последние новости
AI в бизнесе: три российских инструмента для увеличения прибыли Лидерский Crypto слет на яхтинг по ионическим островам Греции Как ЦБ будет «очищать» активы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США88
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки200
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию49
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Трамп предложил Путину встретиться264
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение