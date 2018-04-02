Второй уровень механизма реабилитации клиентов из черного списка не заработал

Второй уровень механизма реабилитации клиентов из черного списка не заработалНа втором уровне, клиент должен был передать официальный ответ банка в специальную комиссию, которая занимается рассмотрением отказов в обслуживании. Но комиссия не была сформирована до начала апреля, а значит не начала свою работу. Как заявили в ЦБ , необходимый пакет документов для формирования комиссия был создан и отправлен в Министерство юстиции , однако ответа до сих пор не последовало.

Однако эксперты имеют свое мнение относительно сложившейся ситуации. В документах подготовленными ЦБ было выявлено несколько не состыковок с последними изменениями, внесенными в закон №115-Ф3. Если различия в законодательной базе все таки присутствуют, то ЦБ может понадобится время до конца текущего года, чтобы запустить работу комиссии.

По словам представителей ЦБ о сроках регистрации комиссии и начала ее работы говорит еще рано, поэтому механизм реабилитации лиц из черных список пока не работает, а прописана лишь на бумаге.