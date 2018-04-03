Россиянину не удалось ввезти марихуану как сувенир

Россиянин попытался привезти из Нидерландов марихуану как сувенир, но ему это не удалось. 12 граммов наркотика выявила у пассажира рейса Амстердам Москва таможня «Шереметьево» , передает «Интерфакс»

Сообщается, что 33-летний пассажир проследовал к «зеленому коридору», где был остановлен сотрудниками таможни. В его чемодане были обнаружены две пластиковые колбы и два полиэтиленовых пакета с марихуаной. Россиянин пояснил таможенникам, что приобрел наркотик в Амстердаме за 50 евро и решил привезти в Россию в качестве подарка. Теперь ему может грозить до десяти лет лишения свободы, а реплика про «подарок» может только навредить задержанному. Комментирует адвокат Сурен Аванесян

Сурен Аванесян адвокат «Любое перемещение через границу Российской Федерации наркотических препаратов является их контрабандой. В данном случае вес, превышающий 6 граммов, является значительным, и наказание составляет от пяти до десяти лет лишения свободы. А отговорка, что якобы это в подарок кому-либо, не является смягчающей. Никоим образом не делает участь лица легче, а даже может несколько утяжелить. Постольку поскольку по сложившейся судебной практике, любая передача из рук в руки, даже угощение или передача в подарок, квалифицируется, как сбыт. Возмездность при этом совершенно необязательна».

Хранение и приобретение наркотических веществ в крупном и особо крупном размере также криминализованы в России, зачастую это влечет за собой тюремный срок. Нормативы «крупного размера» устанавливаются правительством. Нередко даже при задержании с малым объемом наркотика полиция угрожает задержанному именно уголовным делом. Вне закона экспорт и импорт наркотиков и в Нидерландах. Если бы 33-летнего россиянина задержали при вылете из Амстердама, ему грозило бы до четырех лет лишения свободы. Если бы при нем были тяжелые наркотики, то до 16 лет.

«Интерфак»с в Telegram пишет, что ФТС России рекомендует привозить в качестве сувениров магниты.