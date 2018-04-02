Ещё
Колбы и пакеты с марихуаной обнаружили на таможне в Шереметьево у прибывшего из Амстердама россиянина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Колбы и пакеты с марихуаной обнаружили на таможне в Шереметьево у прибывшего из Амстердама россиянина 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили в багаже у россиянина, прилетевшего из Амстердама, колбы и пакеты с марихуаной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Амстердам-Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) выявили 33-летнего гражданина РФ, пытавшегося провезти через таможенную границу ЕАЭС 12 грамм наркотика растительного происхождения. Пассажир проследовал на «зеленый коридор», где и был остановлен сотрудниками таможни. При досмотре багажа, в чемодане было обнаружено: две пластиковые колбы с веществом растительного происхождения и два полиэтиленовых пакета с идентичным наполнением. Проведенный экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство — марихуану», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в своем объяснении гражданин пояснил, что приобрел вещество в Амстердаме в подарок за 50 евро.
«В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Союз журналистов России проведет конкурс на новый логотип В ГД внесли законопроект об удалении порочащих честь, достоинство или репутацию сведений из интернета Студента ГУУ задержали за вымогательство у школьницы 2 тыс. руб. за нераспространение ее интимных фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США88
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки200
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию49
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Трамп предложил Путину встретиться264
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение