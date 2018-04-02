Колбы и пакеты с марихуаной обнаружили на таможне в Шереметьево у прибывшего из Амстердама россиянина

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили в багаже у россиянина, прилетевшего из Амстердама , колбы и пакеты с марихуаной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Амстердам-Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России ) выявили 33-летнего гражданина РФ, пытавшегося провезти через таможенную границу ЕАЭС 12 грамм наркотика растительного происхождения. Пассажир проследовал на «зеленый коридор», где и был остановлен сотрудниками таможни. При досмотре багажа, в чемодане было обнаружено: две пластиковые колбы с веществом растительного происхождения и два полиэтиленовых пакета с идентичным наполнением. Проведенный экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство — марихуану», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в своем объяснении гражданин пояснил, что приобрел вещество в Амстердаме в подарок за 50 евро.

«В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства», — заключили в пресс-службе.