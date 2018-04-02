Башкортостан запатентовал курай, несмотря на протесты татарской общественности 

Республиканский центр народного творчества Башкортостана запатентовал курай, как национальный башкирский инструмент. Добавим, представители татарской музыкальной общественности протестовали против подобного решения. Федеральная служба интеллектуальной собственности уже выдала официальное заключение. Таким образом, в документации, а также маркетинговых заключениях курай может называться только башкирским, сообщает Ufa.aif.ru. В то же время, патентный поверенный России Гузель Шангараева говорит, что речь не идет о запрете на распространение изображений курая. Запатентован не товарный знак, а именно место происхождения инструмента. Центру народного творчества Башкортостана дали право регулировать случаи использования обозначения производителями.