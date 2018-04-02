Участники молодежного медиацентра из Котельников стали финалистами конкурса видеоработ «Я наследник Победы»

Об этом рассказала руководитель центра Карина Ирицян.

31 марта в музейно-выставочном

комплексе «Новый Иерусалим» состоялся финал областного конкурса видеоработ «Я — наследник Победы», посвященного сохранению истории России . В нем приняли участие свыше двух тысяч представителей

детско-юношеских

военно-патриотических

организаций Подмосковья . В финале участвовали около 100 учащихся школ, студентов средних профессиональных учебных заведений, являющихся участниками местных отделений Всероссийского

детско-юношеского

военно-патриотического

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области в возрасте от 14 до 20 лет.

На обзор жюри мы представили видеоролик хронометражем 5 минут, где ребята рассказывают о героических подвигах своих дедов и прадедов, а также общаются с ветераном Великой Отечественной войны. В создании материала задействовали 7–8 человек. Мы сами снимали, монтировали, писали сценарий и текст. Этим роликом хотели сказать спасибо за великую Победу не только нашим дедам, но и всем ветеранам и участникам Великой Отечественной воны. Мы помним и чтим своих героев

— Карина Ирицян.

Она уточнила, что в ролике принял участие ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Котельников Владимир Васильевич Ананских, который имеет 12 орденов и медалей.

Конкурс «Я наследник Победы» проходил при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Такое состязание проводилось впервые. В ходе финальных испытаний определились десять победителей, которые примут участие в марше «Бессмертный полк» в Берлине.