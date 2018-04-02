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Участники молодежного медиацентра из Котельников стали финалистами конкурса видеоработ «Я наследник Победы»
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Участники молодежного медиацентра из Котельников стали финалистами конкурса видеоработ «Я наследник Победы» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом рассказала руководитель центра Карина Ирицян.
31 марта в  музейно-выставочном
комплексе «Новый Иерусалим» состоялся финал областного конкурса видеоработ «Я — наследник Победы», посвященного сохранению истории России. В нем приняли участие свыше двух тысяч представителей
детско-юношеских
военно-патриотических
организаций Подмосковья. В финале участвовали около 100 учащихся школ, студентов средних профессиональных учебных заведений, являющихся участниками местных отделений Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области в возрасте от 14 до 20 лет.
На обзор жюри мы представили видеоролик хронометражем 5 минут, где ребята рассказывают о героических подвигах своих дедов и прадедов, а также общаются с ветераном Великой Отечественной войны. В создании материала задействовали 7–8 человек. Мы сами снимали, монтировали, писали сценарий и текст. Этим роликом хотели сказать спасибо за великую Победу не только нашим дедам, но и всем ветеранам и участникам Великой Отечественной воны. Мы помним и чтим своих героев
— Карина Ирицян.
Она уточнила, что в ролике принял участие ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Котельников Владимир Васильевич Ананских, который имеет 12 орденов и медалей.
Конкурс «Я наследник Победы» проходил при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Такое состязание проводилось впервые. В ходе финальных испытаний определились десять победителей, которые примут участие в марше «Бессмертный полк» в Берлине.
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