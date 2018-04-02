Ищите свой дом на карте: подрядчики готовят проекты для ремонта 200 домов в Прикамье

Фонд капремонта выбрал подрядчиков, которые разработают проектные документы для ремонта 200 многоквартирных домов в Пермском крае . Публикуем интерактивную карту, на которой указаны дома, виды работ и название компаний, которые занимаются проектами.

Березниках, Краснокамске, В общей сложности за составление документации заплатят 86 миллионов рублей. Подготовлены они должны быть в течение 110 дней. Сейчас контракты заключены на 165 объектов. Еще 36 домов в стадии подписания. Все они расположены в Перми Соликамске , Добрянке, Гремячинске Кизеле , Пермском районе.

— Всего же с учетом домов, находящихся на специальном счете и самостоятельно проводящих капитальный ремонт, в 2018 году запланировано проведение комплексных ремонтов в 277 многоквартирных домах, — пояснили в ведомстве.

Пока примерно в половине домов запланированы обследование, ремонт электросетей, газовых труб, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления. А в половине — обследование и ремонт крыши, фасада и подвала.

Начиная с 2018 года дома по программе капремонта будут ремонтироваться комплексно, то есть либо все инженерные системы, либо сами конструкции (крыша, фасад, подвал).