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Ищите свой дом на карте: подрядчики готовят проекты для ремонта 200 домов в Прикамье
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Ищите свой дом на карте: подрядчики готовят проекты для ремонта 200 домов в Прикамье 

59.ru 55 минут назад
Фото: 59.ru
Фонд капремонта выбрал подрядчиков, которые разработают проектные документы для ремонта 200 многоквартирных домов в Пермском крае. Публикуем интерактивную карту, на которой указаны дома, виды работ и название компаний, которые занимаются проектами.
В общей сложности за составление документации заплатят 86 миллионов рублей. Подготовлены они должны быть в течение 110 дней. Сейчас контракты заключены на 165 объектов. Еще 36 домов в стадии подписания. Все они расположены в Перми, Березниках, Краснокамске, Соликамске, Добрянке, Гремячинске, Кизеле, Пермском районе.
— Всего же с учетом домов, находящихся на специальном счете и самостоятельно проводящих капитальный ремонт, в 2018 году запланировано проведение комплексных ремонтов в 277 многоквартирных домах, — пояснили в ведомстве.
Пока примерно в половине домов запланированы обследование, ремонт электросетей, газовых труб, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления. А в половине — обследование и ремонт крыши, фасада и подвала.
Начиная с 2018 года дома по программе капремонта будут ремонтироваться комплексно, то есть либо все инженерные системы, либо сами конструкции (крыша, фасад, подвал).
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