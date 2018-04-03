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Москвичи выбрали название для проекта по организации досуга граждан старшего поколения
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Москвичи выбрали название для проекта по организации досуга граждан старшего поколения 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Вчера, 2 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети сообщил, что москвичи выбрали название проекта по активному долголетию. Большинство горожан проголосовали за вариант «Московское долголетие».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Петросян, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города:
— Проект, который получил название «Московское долголетие», был запущен всего месяц назад, и уже на различные занятия — творческие, спортивные, образовательные — записалось более 70 тысяч человек. Все желающие по-прежнему могут присоединиться к группам по интересам, подав заявку в территориальный центр социального обслуживания.
Участники проекта могут попробовать себя в физической активности — гимнастике, скандинавской ходьбе, общей физической подготовке, фитнесе, занятиях на тренажерах. Есть и творческие занятия — танцы, художественно-прикладное творчество, пение. Для любителей интеллектуальных развлечений работают клубы по игре в шахматы и шашки. Также можно получить полезные навыки, например, обучиться работе на компьютере или заняться английским языком. Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы проводятся лекции, по профилактике болезней, укреплению организма и правильному питанию, здоровому образу жизни.
Приглашаем москвичей участвовать в программе «Московское долголетие»! Уверен, что каждый человек найдет для себя занятие по душе рядом с домом.
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