В Германии введут униформу для беременных женщин-солдат

Министерство обороны Германии приняло решение о введении униформы для беременных женщин-военнослужащих. Образцы одежды прошли тестовые испытания и поступят в войска уже в текущем году, сообщает газета Augsburger Allgemeine.

Раньше служащие в Бундесвере женщины, при наступлении беременности вынуждены были со временем переходить на гражданское платье. Однако это нарушало правила единообразия в армейских рядах. По инициативе министра обороны Урсулы фон дер Ляйен ситуацию решили исправить. С этой целью в течение года 80 добровольцев испытывали различные варианты униформы, включая летнюю и зимнюю, а также чулки. На эти цели было потрачено 650 тысяч евро. В основном женщины остались довольны проделанной работой. У них появились лишь замечания относительно полевого обмундирования. Дамы предложили использовать более легкие эластичные материалы с меньшим количеством шнуровки. Специалисты обещают учесть все пожелания и со временем усовершенствовать одежду.

Введение формы для беременных является для бундесвера актуальной проблемой. По статистике, в армии на добровольной основе служат 21296 женщин, что составляет порядка 11,9% от всего личного состава. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель увеличится до 15%. В основном дамы служат в медицинской службе, а также на различных административных должностях. Из общего количества женщин-военнослужащих около 2% или 400 человек ожидают ребенка.