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Армия Германии вводит форму для беременных
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Армия Германии вводит форму для беременных 

BFM.RU 1 час назад
В вооруженных силах Германии до конца года планируют ввести форму для беременных, сообщила представитель Минобороны Германии агентству DPA.
Тестирование этой военной экипировки проходило с мая 2017 года, всего было опробовано 500 экземпляров, от полевой формы до повседневной. Сейчас в бундесвере изучают оценки женщин и работают над улучшением формы с учетом их пожеланий.
Испытания обошлись бюджету страны примерно в €650 тысяч. В них участвовали около 80 женщин. Испытатели остались недовольны громоздкостью полевого варианта формы, поэтому было принято решение сделать его из более легкого материала.
Решение создать специальную форму для беременных было принято еще в декабре 2015 года министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.
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