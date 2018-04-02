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В ЦАО проверили готовность оперативной группы реагирования на ЧС
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В ЦАО проверили готовность оперативной группы реагирования на ЧС 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
На территории пожарно-спасательной части №113 проведена тренировка оперативной группы Управления по ЦАО Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Оперативная группа предназначена для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, принятия экстренных мер по организации защиты населения и управления подчиненными силами и средствами непосредственно в районе ЧС. В состав группы входят несколько подразделений: подгруппа управления, подгруппа связи и подгруппа материально-технического и финансово-экономического обеспечения.
Для обеспечения эффективной работы спасателей и пожарных в круглосуточном режиме и в любую погоду на месте ликвидации ЧС разворачивается передвижной пункт управления Департамента ГОЧСиПБ.
В ходе тренировки сотрудники Управления по ЦАО, входящие в состав оперативной группы, отработали практические навыки по подготовке передвижного пункта управления Департамента ГОЧСиПБ к работе в условиях кризисной ситуации. Специалисты проверили готовность оборудования, предназначенного для развёртывания на месте ЧС: надувные модули, электрогенераторы, тепловые пушки, световые башни и другую технику, произвели запуск автономной электростанции.
Действиями сотрудников Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ руководил заместитель начальника Виталий Заяц. Каждый участник тренировки имел определенный круг задач, функций и обязанностей, с которыми успешно справился, проявив свои лучшие профессиональные качества.
Проведенное мероприятие подтвердило готовность личного состава и спецтехники к оперативным действиям в условиях чрезвычайной ситуации.
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