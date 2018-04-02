Участники Дня джаза смогут получить российские визы в особом порядке

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Участники VII Международного дня джаза, который пройдет 30 апреля в Санкт-Петербурге , получат российские визы в особом порядке при предъявлении типового приглашения. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

"По линии министерства иностранных дел мы дали указание загранучреждениям выдавать визы при обращении с типовым приглашением (на празднование Дня джаза — прим. ТАСС). Я думаю, что это очень серьезное мероприятие в нынешний период. Если на политическом уровне у нас есть значительные проблемы, то здесь, в культурной сфере, у нас не должно быть проблем", — заявил Орджоникидзе

Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО также отметил, что празднование Международного дня джаза пройдет при «активном участии американцев». " Соединенные Штаты являются родиной джаза", — напомнил он. По словам Орджоникидзе, мероприятие намерена посетить и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул большое значение празднования Международного дня джаза. «Не только для Северной столицы, но и для всей России, для культурной жизни нашей страны это очень важное мероприятие», — сказал он, отметив, что джаз становится все популярнее в нашей стране.

Руководитель Московского джазового оркестра, член организационного комитета Международного дня джаза в России Игорь Бутман напомнил, что Россия добивалась права проведения его шесть лет. «И вот Санкт-Петербург победил из 18 городов, — сказал он. — На олл-стар-гала-концерт приедет нереальное количество звезд первой величины под руководством и при участии Херби Хэнкока (посол доброй воли ЮНЕСКО, джазмен — прим. ТАСС). Проходить все в будет в одном из лучших концертных залов мира — „Мариинка-2“.

Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе американского джазового пианиста и композитора, посла доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока. С 2012 года празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках городов по всему миру с целью „повышения информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми“.