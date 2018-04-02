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Творчество Федора Шаляпина вспомнили в библиотеке на Корнейчука
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Творчество Федора Шаляпина вспомнили в библиотеке на Корнейчука 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Еще одна литературно-музыкальная встреча «Один день с Шаляпиным» прошла в минувшую субботу, 31 марта, в библиотеке № 69. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Любители творчества великого русского баса Федора Шаляпина смогли посетить вторую встречу, посвященную великому артисту. Мультимедийная презентация о жизни и творчестве певца плавно перешла в импровизированный литературный концерт, в котором каждый гость смог рассказать любимые стихи и получить подарки, — рассказали в администрации библиотеки.
Напомним, что первая встреча прошла 24 марта. Тогда читатели смогли познакомиться с изданиями из фонда библиотеки, посвященными Шаляпину, а также прослушать сохранившиеся записи в исполнении певца. (вт)
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