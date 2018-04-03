В Воронеже назвали причину эвакуации детсада №35 

На совещании в мэрии обсудили эвакуацию воспитанников детского сада №35 в понедельник, 2 апреля.
Накануне в подвале здания, где расположен детсад, УК Ленинского района провела дезинсекцию объекта, не оповестив руководство детсада. Заведующая почувствовала запах и сразу среагировала: детей вывели из помещения.
«Надо провести с управляющими организациями работу о недопустимости ими впредь подобных ситуаций», — отметил врио главы Воронежа Вадим Кстенин.
В свою очередь, в управляющей компании прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что проведенная дезинсекция не могла нанести вреда здоровью детей.
«Жители дома №19 по улице Куцыгина оставляли заявку на проведение дезинсекции от тараканов. Мы передали ее нашей подрядной организации, которая провела все необходимые мероприятия в соответствии с санитарно-техническими нормами. Препарат, который использовали дезинсекторы — сертифицирован и разрешен к применению. Его концентрация не превышала норму. Кратковременное появление неприятного запаха в смежных с обрабатываем помещениях, которое заметила заведующая детским садом, — вполне нормальное явление. Препараты для дезинсекции всегда имеют ярко выраженный запах, чтобы спутать с безопасными веществами его было нельзя. Находиться в детском саду было безопасно. Уверен, это докажет и анализ проб, который взяли сотрудники Роспотребнадзора», — сказал директор УК Ленинского района Александр Сезин.