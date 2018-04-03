В Воронеже назвали причину эвакуации детсада №35

На совещании в мэрии обсудили эвакуацию воспитанников детского сада №35 в понедельник, 2 апреля.

Накануне в подвале здания, где расположен детсад, УК Ленинского района провела дезинсекцию объекта, не оповестив руководство детсада. Заведующая почувствовала запах и сразу среагировала: детей вывели из помещения.

«Надо провести с управляющими организациями работу о недопустимости ими впредь подобных ситуаций», — отметил врио главы Воронежа Вадим Кстенин

В свою очередь, в управляющей компании прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что проведенная дезинсекция не могла нанести вреда здоровью детей.