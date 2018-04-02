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В Воронеже эвакуировали детский сад из-за подозрительного запаха
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В Воронеже эвакуировали детский сад из-за подозрительного запаха 

Вести Воронеж 29 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Заведующая дошкольного учреждения проявила бдительность и вызвала соответствующие службы.
Юных посетителей детского сада номер 35 на улице Куцыгина 2 марта пришлось отправить домой пораньше. Всех детей там сегодня экстренно забрали домой родители, часть малышей отправили в другие учреждения. Оказалось, накануне управляющая компания решила провести дезинсекцию в подвале. Правда, о травле тараканов почему-то не сообщили детскому саду, который находится на первом этаже. В помещениях сегодня взяли пробы санитарные врачи. Пока садик решили закрыть на два дня. В самой УК такие меры считают излишними. Уверены, здоровью малышей ничто не угрожало… Препарат, который использовали дезинсекторы — сертифицирован и разрешен к применению. Его концентрация не превышала норму. Кратковременное появление неприятного запаха в смежных с обрабатываем помещениях, которое заметила заведующая детским садом, — вполне нормальное явление. Препараты для дезинсекции всегда имеют ярко выраженный запах, чтобы спутать с безопасными веществами его было нельзя.
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