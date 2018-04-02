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Собянин: Проект для людей старшего поколения будет называться «Московское долголетие»
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Собянин: Проект для людей старшего поколения будет называться «Московское долголетие» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Проект, посвященный реализации комплекса мер по предоставлению пожилым москвичам условий для занятий спортом или дополнительным обучением, получил окончательное название — «Московское долголетие».
Об этом глава города сообщил на своей страничке в «Твиттере», а также «ВКонтакте». По его словам, такое название выбрали сами горожане, принимая участие в голосовании, проходившем на портале мос.ру, а также в ТЦСО. Собянин также добавил, что на данный момент число заявок от будущих участников проекта превысило отметку в 68 тысяч.
Проект пока носит статус пилотного. Для оценки его эффективности работает специальный Общественный совет, членами которого стали известные горожане, которые смогли добиться определенных успехов в своих областях.
Фото: mos.ru
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