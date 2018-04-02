Партия мира на поле брани

Народный депутат Украины , известный предприниматель и меценат Вадим Новинский заявил о создании общественного движения «Партия мира», которое имеет перспективы трансформироваться в ещё одну партию. Кроме собственно политической составляющей, в которой легко угадываются контуры раскола Оппозиционного Блока, «православный олигарх» нацелен задействовать мощную идею национального примирения, которая заложена в глубинном сознании народа и на которую претендуют множество деятелей, так или иначе причисляющих себя к миротворцам — от Виктора Медведчука до Евгения Мураева

Согласно опубликованным в конце февраля данным соцопросов, 32% украинцев выступают за мирное решение вооружённого конфликта, а за продолжения боевых действий на Донбассе до победного исхода желает меньшинство — лишь 21% опрошенных, преимущественно в центральных и западных регионах страны. «Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на это, в этих регионах также преобладают мирные инициативы решения проблемы Донбасса», — говорится в сообщении проводившей опрос социологической группы «Рейтинг».

В любом случае легко согласиться, что желающих мира людей миллионы. Большинство граждан Украины действительно люди мирные, законопослушные, но именно они наиболее пострадали в результате вооруженного переворота и последовавшей за ним полосы турбулентности — от чудовищного роста тарифов до последствий разорительной войны. Более того, за желанной для миллионов идеей национального примирения стоит и авторитет Украинской Православной Церкви , несколько раз публично и недвусмысленно высказывавшей против братоубийственной войны и даже проводившей масштабные Крестные ходы во имя мира. А Вадим Новинский, как известно, является верным парафиянином именно этой конфессии и, почти наверняка, советовался по этому поводу с иерархами. Но правильно ли будет создавать ещё одну политсилу, дробя и без того расколотый фронт выступающих за мир партий? Не пора ли всем выступающим за мир заняться консолидацией своих усилий?

Недавно я получил из Харькова письмо, которое — как мне кажется — хорошо отражает точку зрения жаждущих мира обычных людей: «Мы просто ждём. Нас, таких, много. Свидомые нас называют „ждунами“. Но я не воин, не скандалист, просто делаю своё дело, люблю Харьков, и жду перемен к лучшему». Миллионы нормальных, вменяемых, законопослушных граждан, особенно на востоке и юге Украины, отчаянно ждут перемен — хотя бы в результате приближающихся выборов. Они не готовы воевать с узурпаторами, подавляющее большинство просто не умеет (например, женщины), и не диванному воинству их осуждать. Но именно они составляют то самое презираемое ультранационалистами, истинное большинство, которое профессиональные патриоты презрительно именуют «свинопасами» и «гречкосеями».

А вот себя выгодополучатели Майдана считают «козаками», «ариями», «панами» на захваченной в результате некоей «революции» территории. Глубоко убеждённые в своём праве навязывать свою волю другим, они ежедневно сталкиваются с немым вязким сопротивлением тех, кто действительно создаёт народное богатство. Это главное противоречие современной Украины, и кто, в конце концов, поглотит другого, тот и определит в ближайшее время судьбу государства.

В стремлении одолеть «врага» и навязать свою волю большинству народа (или перетянуть его на свою сторону) «партия войны» не брезгует ничем: пропагандистской ложью, перелицеванием истории, арестами несогласных, религиозным преследованием канонической церкви. Ведь, по сути дела, игра идёт на их собственные скальпы, поскольку доведённый до отчаяния народ становится неуправляем. Задача спасения награбленных богатств и благополучия воцарившегося после 2014 года круга семей — это вопрос, куда направить накапливающуюся взрывную энергию народа: на восток страны, на ближайших соседей, или она разметает в клочья саму Украину (а заодно и новоявленных «панов»). Отсюда ежедневно возникающие в информационном пространстве внешние враги, агенты Кремля и сознательное конструирование новых конфликтов. В частности, системное дискредитирование наиболее многочисленной канонической Православной Церкви, одной из немногих сил, что выступают против войны и имеют серьёзные организационные возможности.

Новинский Вадим, Митрополит Онуфрий

Захваты и поджоги храмов УПЦ (например, в Киеве и Одессе), шельмование священников, поощрение церковного раскола, языческих сект и религиозных конфессий, ориентированных на западную версию христианства — являются ясно выраженной государственной политикой. Говоря о «независимой национальной церкви», госчиновники и националисты подразумевают подрыв базовых ценностей, на которых зиждется духовное единство крупнейших восточнославянских племён. Хочешь братоубийственной войны ради спасения собственной власти — рви глубинные духовные узы народов.

Для большей эффективности этой политики государство задействует репрессивный аппарат. Служба Безопасности Украины начала расследование против Украинской Православной Церкви, о чем сообщили высокопоставленные офицеры СБУ Валерий Удовиченко и Юлия Лапутина на круглом столе «Агрессия РФ против Украины: исторические параллели и современные измерения». По словам сотрудников спецслужбы, расследование уже началось по всей территории страны, интенсивно собираются «доказательства», опрашиваются свидетели, а также «исследуется церковная литература на предмет наличия манипулятивных текстов», как выразилась полковник Лапутина. «Фактически храмы УПЦ Московского Патриархата стали ячейками, на которые опирались [враги] в своей деятельности против Украины», — резюмировал полковник Удовиченко.

Итак, мы подошли к грани, когда целая конфессия, большая церковная организация объявляется «изменниками Родины» на основании заведомо политического решения. Прихожане УПЦ становятся гугенотами нашей эпохи, мишенью для преследований государства, «активистов», прессы, спецслужб. А истинными «патриотами» провозглашаются униат Бандера, протестант Турчинов, глава непризнанного Киевского патриархата Филарет. А противостоят этим персонажам официального пантеона якобы «недруги» и даже «нелюди». С помощью пропаганды происходит планомерное расчеловечивание несогласных, обращение их из людей, созданных «по образу и подобию Божьему», в насекомых — скажем, в колорадских жуков, «колорадов», которых необходимо безжалостно уничтожать. А с многочисленных информационных амвонов бесконечно и навязчиво проповедуется набор антизаповедей — убий, укради, обманывай…

Вопрос совести каждого человека — присоединиться ли к этой вакханалии, соблюдать относительный нейтралитет или быть с той церковью, которая выступает за национальное примирение (особенностью Православия как раз и является право морального выбора). Тактика насаждения тотальной аморальности пока не срабатывает в тех регионах, где вменяемых людей большинство. А религиозное большинство там совершенно определённо на стороне канонического Православия — например, в том же Харькове. Что, в частности, подразумевает естественное желание пребывать в духовном единстве со своими братьями. Из чего подспудно проистекает ныне запрещённая идея о единстве политическом.

Недавно известный украинский блогер и «ветеран АТО» Александр Мединский решил провести на улицах Харькова опрос, посвященный президентским выборам в России (ролик опубликован в марте ютуб-каналом Open Ukraine). Автор задавал прохожим провокационный вопрос: «Если бы вы были гражданином/гражданкой России, проголосовали бы вы за Путина?». Многие харьковчане отвечали «Конечно», «Естественно», «Да». При этом поясняли свой выбор следующим образом: «Потому что он грамотно руководит страной», «Потому что он мне нравится», «Потому что это человек, который имеет голову на плечах», «Потому что потому!» И дело не в исключительности самого Харькове. «Некоторые сёла, не буду говорить какие, за Россию, не за Америку. Они против того, что произошло, против этой власти», — пояснила приезжая женщина. Разумеется, были и отрицательные ответы, но, что любопытно, украинский язык использовался в 17-минутном ролике всего один раз: все отвечали на вопрос блогера исключительно по-русски. «Ответы симптоматичны, я в шоке», — завершает свой опрос Александр Мединский.