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В «Справедливой России» подготовили законопроект о народосбережении
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В «Справедливой России» подготовили законопроект о народосбережении 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым направила на рассмотрение Госдумы законопроект о народосбережении.
Соответствующий документ размещён в электронной базе данных нижней палаты.
В пояснительной записке к документу отмечается, что в нём должны фиксироваться ключевые социально-экономические показатели для последующей оценки работы Правительства и региональных властей.
Законопроектом предлагается учредить Национальный совет по народосбережению, в состав которого должны входить Президент России, представители различных политических партий, предпринимательского сообщества, общественные активисты и представители гражданского общества.
Оценку уровня благосостояния предлагается выводить на базе целевых показателей: уровня доходов населения, объёма госрасходов на важнейшие социальные сферы, демографической динамики и других критериев.
Предполагается также ввести систему контроля за достижением этих показателей и предусмотреть персональную ответственность должностных лиц за неисполнение поставленных задач.
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