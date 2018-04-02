В «Справедливой России» подготовили законопроект о народосбережении

Соответствующий документ размещён в электронной базе данных нижней палаты.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в нём должны фиксироваться ключевые социально-экономические показатели для последующей оценки работы Правительства и региональных властей.

Законопроектом предлагается учредить Национальный совет по народосбережению, в состав которого должны входить Президент России, представители различных политических партий, предпринимательского сообщества, общественные активисты и представители гражданского общества.

Оценку уровня благосостояния предлагается выводить на базе целевых показателей: уровня доходов населения, объёма госрасходов на важнейшие социальные сферы, демографической динамики и других критериев.

Предполагается также ввести систему контроля за достижением этих показателей и предусмотреть персональную ответственность должностных лиц за неисполнение поставленных задач.