Нового худрука «Табакерки» определят через 3 недели 

Имя нового художественного руководителя театра «Табакерка» объявят после 23 апреля, сообщает в понедельник «Интерфакс».
«Решение по новому художественному руководителю будет объявлено после 23 апреля», — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский
При этом он выразил надежду, что актер Владимир Машков примет предложение стать худруком «Табакерки».
«Надеюсь, что да, мы очень ждем», — добавил министр.
В «Табакерке», в свою очередь, отметили, что ждут, когда пройдут 40 дней со дня кончины Олега Табакова.
«Театр работает», — уточнил представитель пресс-службы театра.
Бессменный на протяжении долгих лет худрук МХТ имени Чехова и основатель «Табакерки» Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни в Москве.