Ещё
Нового худрука «Табакерки» определят через 3 недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нового худрука «Табакерки» определят через 3 недели 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Имя нового художественного руководителя театра «Табакерка» объявят после 23 апреля, сообщает в понедельник «Интерфакс».
«Решение по новому художественному руководителю будет объявлено после 23 апреля», — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский
При этом он выразил надежду, что актер Владимир Машков примет предложение стать худруком «Табакерки».
«Надеюсь, что да, мы очень ждем», — добавил министр.
В «Табакерке», в свою очередь, отметили, что ждут, когда пройдут 40 дней со дня кончины Олега Табакова.
«Театр работает», — уточнил представитель пресс-службы театра.
Бессменный на протяжении долгих лет худрук МХТ имени Чехова и основатель «Табакерки» Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни в Москве.
РИАМО: последние новости
Москвича подозревают в распространении детского порно Более половины всех библиотек Москвы подключат к единой общегородской сети Wi‑Fi в 2018 г 8 тысяч светильников и километр труб заменят в Химках в 2018 году
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу142
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»147
Саммит по Донбассу может пройти без России329
ЕС предрекли судьбу СССР62
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»101
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение