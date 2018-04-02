Григорий Рапота: Беларусь и Россия живут в дружбе более 20 лет

Беларусь и Россия живут в дружбе и взаимопонимании на протяжении 20 лет. Такое мнение, отвечая на вопрос корреспондента портала www.soyuz.by, на пресс-конференции в Минске высказал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота

Он отметил, что на протяжении всего этого времени страны находятся на пути улучшения отношений и настроений в обществе, формирования правовой базы.

Заботятся в Союзном государстве, прежде всего, об исполнении всех правовых норм. Именно сейчас законодательные органы двух стран изучают правовую базу Беларуси и России, чтобы в будущем рассмотреть Договор о создании Союзного государства и принять решение о его изменении или дополнении.

— Любой документ — это не мертвый предмет, любое соглашение — это организм, который должен развиваться. Нам поручили проанализировать всю правовую базу, сложившуюся за 20 лет. После этого можно будет думать о том, что нужно изменить, — прокомментировал Григорий Рапота.

Он подчеркнул, что сегодня принято огромное количество документов, позволяющих белорусам не чувствовать себя иностранцами в России и наоборот.

Что касается проведения заседания Высшего Государственного Совета, то дата по-прежнему не определена, однако повестка уже сформирована.

— Выборы в России, заняли все внимание нашего политического руководства. Сейчас будет инаугурация, назначение нового правительства, — пояснил Госсекретарь Союзного государства. — Но диалог на этот счет между нашими руководителями ведется, поэтому будет определен и срок проведения Высшего Госсовета.