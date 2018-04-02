О теме любви в мировой литературе XVIII — XIX века расскажут в библиотеке на Смольной

В четверг, 5 апреля, в библиотеке № 44 на Смольной пройдет лекция «Тема любви в мировой литературе XVIII — XIX века». Мероприятие состоится в рамках деятельности творческой лаборатории «Северное сияние».

— Тема любви — ведущая тема в литературе. Она волновала поэтов и писателей во все времена. Ведь любовь — это самое чистое и прекрасное чувство, которое воспевалось ещё с античных времен, — сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Северного административного округа.

Начало в 15.00. Напомним, библиотека № 44 находится по адресу ул. Смольная, дом 11. (ео)