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О теме любви в мировой литературе XVIII — XIX века расскажут в библиотеке на Смольной
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О теме любви в мировой литературе XVIII — XIX века расскажут в библиотеке на Смольной 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В четверг, 5 апреля, в библиотеке № 44 на Смольной пройдет лекция «Тема любви в мировой литературе XVIII — XIX века». Мероприятие состоится в рамках деятельности творческой лаборатории «Северное сияние».
— Тема любви — ведущая тема в литературе. Она волновала поэтов и писателей во все времена. Ведь любовь — это самое чистое и прекрасное чувство, которое воспевалось ещё с античных времен, — сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Северного административного округа.
Начало в 15.00. Напомним, библиотека № 44 находится по адресу ул. Смольная, дом 11. (ео)
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