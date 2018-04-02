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Совет муфтиев выступил против запрета ваххабизма в России
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Совет муфтиев выступил против запрета ваххабизма в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Совет муфтиев (СМР) и Духовное управление мусульман (ДУМ) России выступили против предложения о признании ваххаббизма экстремистской идеологией.
«ДУМ и СМР, в частности, выступают против пункта 2 («Обратиться в органы государственной власти с предложением о признании ваххабизма экстремистской идеологией, а ваххабитских организаций — экстремистскими организациями»), предложенного председателем ДУМ Республики Татарстан Самигуллиным К. И., ввиду его очевидной правовой неопределенности, нарушения конституционного принципа отделения религиозных объединений от государства», — говорится в заявлении на сайте Совета муфтиев.
Совет также опровергнул участие своего представителя в заседании Межрелигиозного совета России (МСР), на котором Самигуллин и предложил запретить ваххаббизм. Проект текста резолюции, принятой на заседании, не был заранее разослан и с ним не были ознакомлены все члены президиума МСР, отмечено в заявлении.
«Глубоко осознавая жизненную важность противодействия идеологии нетерпимости и прилагая на этом пути множество усилий, мы, тем не менее, считаем, что введение принципа преследования верующих за убеждения, а не за конкретные противоправные действия, самым пагубным образом скажется и на мусульманском сообществе России, и на межнациональном согласии, и на правовой культуре российского государства», — отметил Совет муфтиев.
Ваххабизм — религиозно-политическое движение в исламе, сформировавшееся в XVIII веке. Движение названо по имени Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими (1703—1792).
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