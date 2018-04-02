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ФПИ объявил конкурс ПО для контроля ручных операций по сборке машин
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ФПИ объявил конкурс ПО для контроля ручных операций по сборке машин 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начинает конкурс по разработке программного обеспечения для контроля ручных операций по сборке машин, сообщили РИА Новости в фонде.
"ФПИ совместно c кластером информационных технологий фонда «Сколково» при технической поддержке предприятия «Камаз» объявляет о старте открытого конкурса на лучшее решение в области создания интеллектуальной технологии контроля ручных операций по видеоизображению с рабочего места оператора сборочного производства", — говорится в сообщении.
Как отметили в ФПИ, перед участниками стоит задача разработки программного обеспечения, способного распознавать и контролировать ручные операции правильной последовательности сборки машиностроительного изделия.
"Конкурс проводится по номинациям «Лучшее техническое решение» и «Лучшие перспективы коммерциализации». При этом информационная поддержка участников конкурса осуществляется на сайте nastavnik.kamaz.ru", — отметили в ФПИ.
По информации фонда, конкурс, состоящий из трёх этапов, начинается 2 апреля с приёма заявок, который продлится до 28 мая. Очная демонстрация и финал конкурса пройдут 1 августа.
"С победителем конкурса в номинации «Лучшее техническое решение» подписывается соглашение о подготовке документации на реализацию научно-технического проекта ФПИ по созданию интеллектуальной технологии контроля ручных операций", — пообещали в фонде.
Победитель в номинации «Лучшие перспективы коммерциализации» может претендовать на заключение с фондом «Сколково» соглашения о предоставлении малого гранта до пяти миллионов рублей.
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