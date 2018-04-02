Си Цзиньпин председательствовал на первом заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам

Пекин, 2 апреля / Синьхуа / — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР , председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин в понедельник председательствовал на первом заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам.

На заседании были изучены идеи и меры по решению «трех сложнейших задач» — задач в области предотвращения и устранения серьезных рисков, адресной ликвидации бедности, профилактики и устранения загрязнения окружающей среды.

На заседании также были рассмотрены и приняты «Рабочие правила Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам», подчеркнута необходимость укрепить единое руководство ЦК партии над экономической работой. -0-