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Си Цзиньпин председательствовал на первом заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам
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Си Цзиньпин председательствовал на первом заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин в понедельник председательствовал на первом заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам.
На заседании были изучены идеи и меры по решению «трех сложнейших задач» — задач в области предотвращения и устранения серьезных рисков, адресной ликвидации бедности, профилактики и устранения загрязнения окружающей среды.
На заседании также были рассмотрены и приняты «Рабочие правила Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам», подчеркнута необходимость укрепить единое руководство ЦК партии над экономической работой. -0-
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