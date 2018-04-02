Звезды, которых опозорили хакеры

Сливы горячих снимков актрис начались еще несколько лет назад. Хакеры взломали аккаунты девушек и показали всему миру, чем занимаются звезды в свободное время. Несчастные жертвы были вынуждены справляться с ужасным давлением — кому понравится, когда сугубо личные фото обсуждает весь мир?

Такую Гермиону еще не видел никто. Эмма отправилась в магазин за новыми купальниками и неосмотрительно попросила сфотографировать себя помощнице. Та легкомысленно скинула все снимки в облако и уже на следующий день весь мир радостно обсуждал фигуру молодой волшебницы.

Многих звезд обвиняли в пиаре на своих якобы слитых снимках, но Дженнифер явно не из таких. Слив своих откровенных снимков в сеть актриса восприняла очень эмоционально и на несколько месяцев вообще удалилась из общества. Сейчас девушке стало легче, но даже близкие друзья не позволяют себе шутить на эту тему.

А вот Скарлетт Йоханссон на провокацию не поддалась вовсе. Все обсуждения и скандалы на корню обрубила сама Скарлетт: актриса лаконично назвала фото «удачными», а всех, кто получил к ним доступ — «счастливчиками». В результате, вся шумиха вокруг снимков довольно быстро сошла на нет.

Фото Сейфрид хакеры слили в сеть одновременно со снимками Эммы Уотсон. Аманда отреагировала жестко: команда юристов в тот же день подала в суд на сайт, где впервые были выложены фото и за короткое время добилась их удаления. К сожалению, из сети, как известно, навсегда ничего не пропадает.

Меган Маркл