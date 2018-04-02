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Выписку из ЕГРИП можно получить разными путями
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В Сочи горит пятиэтажный дом

Выписку из ЕГРИП можно получить разными путями 

Время бухгалтера 2 часа назад
Данные о том, зарегистрированы ли граждане как ИП, содержатся в едином госреестре (ЕГРИП). Их может получить любое заинтересованное лицо.
Информация выдается в виде выписки из реестра или, напротив, справки об отсутствии данных. Обзавестись этими документами можно на сайте ФНС. Для формирования бесплатного обращения нужно воспользоваться соответствующим сервисом и знать ИНН интересующего физлица.
Сервис формирует справку в виде электронного документа, заверенного квалифицированной цифровой подписью Он равнозначен справке из ЕГРИП в бумажном виде с печатью и подписью должностного лица.
Справку о том, что сведений о физлице в реестре нет, в бумажном виде можно получить в любой ИФНС или МФЦ. Процедура займет до пяти дней. Размер пошлины за это действие составит 200 руб.
Бесплатно эту информацию можно узнать, направив обращение в любую инспекцию. Его рассмотрят за 30 дней, начиная со дня регистрации.
ПИСЬМО ФНС РФ от 28.03.2018 № ГД-3-14/1930@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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