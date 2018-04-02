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Россия и Беларусь могут создать бренд «Сделано в Союзном государстве»
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В Сочи горит пятиэтажный дом

Россия и Беларусь могут создать бренд «Сделано в Союзном государстве» 

Мир24 2 часа назад
Посол республики в России Игорь Петришенко уверен, что такая марка буде пользоваться популярностью, сообщает ТАСС.
В День единения народов Беларуси и России дипломат также заявил, что Союзному государству нужно активно развивать интеграционные процессы. Так, по мнению посла, нужно повысить уровень координации в в агропромышленности, транспортной сфере и других отраслях, а также обеспечить свободное движение товаров.
Помимо этого посол рассказал о многих совместных проектах, таких как создание совместных машиностроительных кластеров в Череповце и Татарстане, а также запуск белорусского космического зонда в 2020 году. Этим занимаются «Роскосмос» и Национальная академия наук Беларуси.
Петришенко добавил, что в прошлом месяце Министерства сельского хозяйства Росси и Беларуси подписали протокол о дальнейших направлениях развития сотрудничества.
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