По дороге в Москву «Стриж» превратился в «Ласточку». Пассажиры обиделись

Сбой технических систем в «Стриже» произошел в Коврове . Пассажирам пришлось покинуть состав и ждать, когда к платформе подадут «Ласточку». Многих эта пересадка напрягла.

— Все эти поезда формируются в Москве , — сообщил корреспонденту NN.RU заместитель начальника Службы корпоративных коммуникаций ГЖД Андрей Темнов. — В поездах сложная техника, много электроники, возможны сбои. Это была разовая замена, сегодня в рейс уже отправился «Сапсан».

Читательница NN.RU Мария прислала в редакцию возмущенное письмо.

— Организация замены мест ожидает лучшего, — сообщила Мария. — Вместо места у окна дали место у перегородки. Вещи перед посадкой не проверяли. Все проводники такие важные, прямо короли мира.

Неясно ей было, как будут компенсировать стоимость билета за понижение класса поезда.

— Нам сообщили из Москвы, что компенсация будет, ее правила прописаны в сообщении РЖД , — сообщает Андрей Темнов. — Точно могу сказать, что будут компенсации для пассажиров люкс-класса.

Для получения компенсации в Нижнем Новгороде нужно подойти в кассы Московского вокзала с проездным документом и документом, удостоверяющим личность. Там нужно будет заполнить претензионционное заявление. Его отправят в Москву и после этого компенсация должна быть зачислена на счет.

Если вы находитесь в Москве — претензию примут напрямую.

На сайте РЖД сообщается об условиях компенсации.

Всем пассажирам, заполнившим претензионные листы, предусмотрена выплата денежной компенсации за опоздание поезда «Стриж» по прибытию на станцию назначения:

— от 30 до 60 минут (включительно) — 25% от стоимости проездного документа;

— от 61 до 120 минут (включительно) — 50%;

— более 121 минуты — 100%.