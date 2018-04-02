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По дороге в Москву «Стриж» превратился в «Ласточку». Пассажиры обиделись
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По дороге в Москву «Стриж» превратился в «Ласточку». Пассажиры обиделись 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Сбой технических систем в «Стриже» произошел в Коврове. Пассажирам пришлось покинуть состав и ждать, когда к платформе подадут «Ласточку». Многих эта пересадка напрягла.
— Все эти поезда формируются в Москве, — сообщил корреспонденту NN.RU заместитель начальника Службы корпоративных коммуникаций ГЖД Андрей Темнов. — В поездах сложная техника, много электроники, возможны сбои. Это была разовая замена, сегодня в рейс уже отправился «Сапсан».
Читательница NN.RU Мария прислала в редакцию возмущенное письмо.
— Организация замены мест ожидает лучшего, — сообщила Мария. — Вместо места у окна дали место у перегородки. Вещи перед посадкой не проверяли. Все проводники такие важные, прямо короли мира.
Неясно ей было, как будут компенсировать стоимость билета за понижение класса поезда.
— Нам сообщили из Москвы, что компенсация будет, ее правила прописаны в сообщении РЖД, — сообщает Андрей Темнов. — Точно могу сказать, что будут компенсации для пассажиров люкс-класса.
Для получения компенсации в Нижнем Новгороде нужно подойти в кассы Московского вокзала с проездным документом и документом, удостоверяющим личность. Там нужно будет заполнить претензионционное заявление. Его отправят в Москву и после этого компенсация должна быть зачислена на счет.
Если вы находитесь в Москве — претензию примут напрямую.
На сайте РЖД сообщается об условиях компенсации.
Всем пассажирам, заполнившим претензионные листы, предусмотрена выплата денежной компенсации за опоздание поезда «Стриж» по прибытию на станцию назначения:
— от 30 до 60 минут (включительно) — 25% от стоимости проездного документа;
— от 61 до 120 минут (включительно) — 50%;
— более 121 минуты — 100%.
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