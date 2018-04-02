«Это лучшая технология для губернаторской избирательной кампании», — Валентина Бузмакова о коррупционных скандалах в Нижегородской области

Череда крупных коррупционных скандалов обрушилась на Нижегородскую область . По мнению политического обозревателя Валентины Бузмаковой, данные события тесно связаны с грядущими губернаторскими выборами.

Я думаю, что это лучшая технология для губернаторской избирательной кампании. Не нужно ни к гадалкам ходить, ни детишек через дорогу переводить, ни плясать, ни песни петь. Если до сентября несколько дел действительно чем-то закончатся, то лучшего имиджего подарка для Глеба Никитина быть не может.

Решения будут приветствовать нижегородские избиратели, потому что все они натерпелись и прекрасно знают, кто идет во власть: предприниматели, которые намерены защитить или продвинуть свой бизнес. К сожалению, это так.

Давайте вспомним, сколько писали и говорили про братьев Глушковых из Балахны. Разве правоохранительные органы не знали об этом? Прекрасно знали. Тем не менее на наших изумленных глазах старшего Глушкова «Единая Россия» рекомендует для выборов в Законодательное собрание и избирает депутатом.

Я считаю, череда задержаний еще будет продолжаться. Те, кто не имеют крутой «крыши», непременно попадутся.

Валентина Бузмакова

политический обозреватель

Напомним, средний размер взятки в Нижегородской области составляет 1,4 миллиона рублей.