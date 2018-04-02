Ещё
«Это лучшая технология для губернаторской избирательной кампании», — Валентина Бузмакова о коррупционных скандалах в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сочи горит пятиэтажный дом
В Сочи горит пятиэтажный дом

«Это лучшая технология для губернаторской избирательной кампании», — Валентина Бузмакова о коррупционных скандалах в Нижегородской области 

В городе N 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Череда крупных коррупционных скандалов обрушилась на Нижегородскую область. По мнению политического обозревателя Валентины Бузмаковой, данные события тесно связаны с грядущими губернаторскими выборами.
Я думаю, что это лучшая технология для губернаторской избирательной кампании. Не нужно ни к гадалкам ходить, ни детишек через дорогу переводить, ни плясать, ни песни петь. Если до сентября несколько дел действительно чем-то закончатся, то лучшего имиджего подарка для Глеба Никитина быть не может.
Решения будут приветствовать нижегородские избиратели, потому что все они натерпелись и прекрасно знают, кто идет во власть: предприниматели, которые намерены защитить или продвинуть свой бизнес. К сожалению, это так.
Давайте вспомним, сколько писали и говорили про братьев Глушковых из Балахны. Разве правоохранительные органы не знали об этом? Прекрасно знали. Тем не менее на наших изумленных глазах старшего Глушкова «Единая Россия» рекомендует для выборов в Законодательное собрание и избирает депутатом.
Я считаю, череда задержаний еще будет продолжаться. Те, кто не имеют крутой «крыши», непременно попадутся.
Валентина Бузмакова
политический обозреватель
Напомним, средний размер взятки в Нижегородской области составляет 1,4 миллиона рублей.
В городе N: последние новости
Ольга Бузова станет героиней женской версии «Холостяка» Прокуратура не планирует лишать мандатов находящихся под следствием депутатов ЗС НО Балахнинского чиновника осудили за превышение должностных полномочий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США97
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки207
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию51
Трамп предложил Путину встретиться266
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение