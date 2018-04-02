Жители частного сектора в Заводском районе пожаловались на дворников

Жители окраины Саратова , особенно частного сектора решили многие вопросы, обратившись к депутату гордумы напрямую в общественную приемную Заводского района. На приеме граждан по личным вопросам чаянья горожан 6-го избирательного округа выслушал депутат Саратовской городской Думы Вячеслав Доронин.

В этот день к парламентарию обратились 19 граждан, и все были услышаны и приняты очень доброжелательно. Много было личных просьб, граждане обратились к депутату за материальной помощью. Им помогли собрать пакет необходимых документов.

Были вопросы, касающиеся реализации социальных проектов и благоустройства. Так, за помощью обратилась группа жителей, проживающих в доме №188 по улице Огородной. Они просили оказать содействие в переселении из аварийного жилья и хотели узнать о продлении данной социально значимой для них программы. Депутат дал необходимые разъяснения, а также направил обращения в соответствующие инстанции. Были жалобы на плохую уборку снега в верхних домах ччастного сектора, а также слишком темные улицы на 5-м Ди намовском прооезде. Жители города Саратова смогли задать депутату волнующие их вопросы и получить конкретные ответы в рамках действующего законодательства. С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор.