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Парк «Россия — моя история» в Махачкале посетили более 100 тыс. человек со дня открытия
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Парк «Россия — моя история» в Махачкале посетили более 100 тыс. человек со дня открытия 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МАХАЧКАЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек посетили исторический парк "Россия — моя история" в Дагестане с момента открытия в октябре прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе музейного комплекса.
"С момента открытия в октябре 2017 года исторический парк «Россия — моя история» в Махачкале посетили более 100 тысяч человек. На площадке музея создана уникальная образовательная площадка. Здесь, помимо экскурсий, регулярно проходят тематические мероприятия для студентов и школьников, а также открыта бесплатная библиотека", — сказал представитель пресс-службы.
В музейно-выставочном комплексе работает четыре зала с общероссийским контентом, а также зрители могут посетить экспозал с дагестанской историей. «Подобный зал из всех исторических парков на территории РФ есть только в махачкалинском комплексе. Этот зал по-прежнему остается самым популярным среди посетителей», — отметил руководитель музейного комплекса Махти Рамазанов.
Второй в России по величине мультимедийный парк «Россия — моя история» в Дагестане торжественно открыли 19 октября 2017 года. Общая площадь мультимедийного парка составляет 13 тыс. кв. м — второй по величине после московского парка, площадь которого достигает 27 тыс. кв. м.
В историческом парке в Махачкале также организовали региональную выставку «Мой Дагестан», которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, перестройки и современного Дагестана.
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