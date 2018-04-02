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Власти разрешили в некоторых случаях охотиться с вертолетов на копытных
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Власти разрешили в некоторых случаях охотиться с вертолетов на копытных 

Legal.Report 2 часа назад
Минприроды России внесло изменения в Правила охоты, разрешив с санкции ветеринарных служб отстрел с вертолетов кабанов и северных оленей.
Приказом министерства, который был 30 марта зарегистрирован Минюстом, Правила охоты дополняются новым пунктом. Теперь разрешается охота с летательных аппаратов и механических транспортных средств на диких северных оленей и кабанов. Однако это допускается лишь при условии, что ветеринарными службами установлен карантин для предупреждения распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных. В разрешении на охоту должны быть указаны регистрационные номера конкретных транспортных средств, которые планируется использовать при отстреле.
До сих пор охотиться с летательных аппаратов и механических транспортных средств разрешалось только при регулировании численности волков, шакалов и лисиц.
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