Бездомный «Хоум»

С вещами на выход

Принудительное закрытие торгово-развлекательного комплекса Челябинска «Хоум Центр» на Кожзаводской, 96 совпало с проводимыми по всей стране проверками соблюдения требований пожарной безопасности в ТРК. Напомним, такое поручение дано Генеральной прокуратурой России после гибели 64 человек на пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», где грубо нарушались правила пожарной безопасности. Приставы опечатали здание «Хоум Центра» 29 марта, буквально сразу после того как получили решение апелляционного суда о приостановлении деятельности коммерческого объекта.

Помещения тогда еще будущего «Хоум Центра» компания «Строительное управление 808» возвела в 2009 году, однако получением разрешений на строительство и вводом в эксплуатацию торговых площадей не озадачилась, сдав недвижимость арендатору. ООО «Хоум», в свою очередь, оказался не слишком требовательным, и начал сдавать площади в субаренду.

В компании «Хоум» менеджеры до сих пор приветливым голосом отвечают на звонки, но когда узнают, что с ними хотят поговорить журналисты, сразу кладут трубку. Зато работавшие там предприниматели охотно делятся своими переживаниями.

«Нам 28 марта сказали, что утром 29-го закрываемся и вещи нужно забрать. Для нас это было полной неожиданностью, — рассказала владелица фирмы по организации квестов «Адреналин74» Ирина Урсаева. — договор аренды с «Хоумом» мы заключили еще в 2016 году, и работали спокойно. За это время никаких проверок у нас не было, по крайней мере при мне. Мы и предположить не могли, что здание построено незаконно, что оно не сдано в эксплуатацию, даже мысли не возникло проверять такие документы, потому что вокруг много людей работало, все вроде бы было хорошо. Сейчас я, конечно, жалею об этом. Привлекала низкая цена аренды, хороший поток клиентов, потому что там была хорошая транспортная доступность, парковка».

Гонясь за выгодным предложением, бизнесмены не задумываясь открывали торговые точки в формально не существующем объекте. Среди арендаторов до сих пор числятся студия красоты, кафе-шашлычная, магазин одежды, хоккейная школа и тайский бокс, бильярдная, батутный центр, роллердром, лазерный лабиринт и прочие заведения. Часть площадей пустует, так как на них нет арендаторов. Эксперт в сфере недвижимости Станислав Ахмедзянов считает, что у данного ТРК могло быть неплохое будущее.

«Сложности при оформлении документов на это сооружение были в том, что часть здания зашла на соседний участок. Стороны не смогли вовремя договориться, и комплекс был введен в таком виде. Сейчас я предложил бы городским властям здание не сносить, а передать его под социальные цели. Второй вариант — за штраф от кадастровой стоимости предоставить объект его владельцу, чтобы он его ввел и работал законно. Что касается ситуации, в которую попали субарендаторы, то им стоило обратиться к профессиональным юристам в сфере недвижимости. Конечно, при заключении договоров аренды сложно предусмотреть все нюансы, разобраться в проблемах здания, в данных кадастра, но теперь у предпринимателей есть риск не получить обратно, к примеру, аванс за аренду», — считает директор компании «IBC Недвижимость» Станислав Ахмедзянов.

Спалились на пожарной безопасности

Источники «ФедералПресс» говорят, что владельцам развлекательного бизнеса окончательно указали на дверь, а вот ритейлерам в сфере потребительских товаров намекнули, что их закрытие временное. В этом очень сильно сомневаются в прокуратуре Калининского района. Дело в том, что ведомство недавно выиграло апелляцию, доказав в Челябинском областном суде, что ни у владельцев, ни у арендатора нет никакого права работать в этом здании без «паспорта». К тому же арбитражный суд Челябинской области параллельно с этим принял решение о сносе строения как самовольного.

«Собственник изначально должен был возводить это здание только после получения разрешения на строительство, которого у него по факту не было, — рассказала «ФедералПресс» помощник прокурора Калининского района Динара Прялова. — Это самовольная постройка, разрешение на ввод в эксплуатацию которой, следовательно, никто и не мог выдать. Как только в прокуратуру эти сведения попали, мы начали обращаться в суд, инициировать проверки пожарной безопасности. Прежде чем поставить вопрос о приостановке деятельности ТРК, мы выявили ряд нарушений пожарной безопасности, которые они устраняли. Мы обратились с иском о приостановке деятельности ТРК до получения всех разрешительных документов, однако Калининский районный суд нам отказал, разрешив им работать. Никого не смутило, что это самовольная постройка. Мы обжаловали это решение, и вот только теперь запретили эксплуатацию».

Как установил ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области, площадь постройки превышает 15,5 тысячи квадратных метров.

Миллионы на двоих не делятся

Между тем, отношения собственника и арендатора здания не так просты. В областном арбитраже рассматривается несколько исков ООО «Строительное управление 808» и ООО «Хоум» друг к другу. Как следует из картотеки дел, в 2017 году «СУ-808» выиграл суд о взыскании почти трех миллионов рублей за аренду участка земли и объекта недвижимости, которым пользуется «Хоум». При этом второй участник спора пытается получить порядка шести миллионов рублей, которые были затрачены им на ремонт и содержание помещений. Пока рассмотрение дела откладывается.

Отметим, «СУ-808» еще с 2011 года признано Арбитражным судом Челябинской области банкротом. За это время у общества сменилось не менее четырех конкурсных управляющих.

Характерно, что претензии к руководству «Хоум Центра» и «Строительного управления 808» предъявлялись и ранее. В конце декабря 2011 года по требованию прокуратуры Калининского района Челябинска суд уже приостановливал деятельность магазина по улице Кожзаводской 96. «В ходе прокурорской проверки установлено, что помещение построено в отсутствие разрешения на строительство и является самовольной постройкой. Кроме того, отсутствовало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью посетителей и персонала», — комментировала тогда ситуацию пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Торговый объект был закрыт до устранения нарушений. В этот раз открыться вновь, очевидно, будет сложнее. А точнее невозможно вовсе, считают в прокуратуре. Открытым остается вопрос, снесет ли собственник свою постройку добровольно или будет искать возможность решить проблему иным путем.