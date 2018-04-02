Виктор Рябенко останется на посту гендиректора кировского «Коммунэнерго» еще на год

Совет директоров ОАО «Коммунэнерго» продлил срок полномочий действующего генерального директора предприятия. Таким образом, Виктор Рябенко останется на руководящем посту еще на год. Соответствующее решение было принято 30 марта, о чем свидетельствует опубликованный список аффилированных лиц. В отношении остальных членов предприятия никаких решений принято не было.