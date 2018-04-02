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Виктор Рябенко останется на посту гендиректора кировского «Коммунэнерго» еще на год
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Виктор Рябенко останется на посту гендиректора кировского «Коммунэнерго» еще на год 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Совет директоров ОАО «Коммунэнерго» продлил срок полномочий действующего генерального директора предприятия. Таким образом, Виктор Рябенко останется на руководящем посту еще на год. Соответствующее решение было принято 30 марта, о чем свидетельствует опубликованный список аффилированных лиц. В отношении остальных членов предприятия никаких решений принято не было.
Ранее сообщалось о судебных тяжбах самарского «Коммунэнерго» с региональным УФАС. По данным антимонопольного ведомства, компания злоупотребляла своим доминирующим положением и отключала горячую воду в домах самарцев без всякого основания. В конечном итоге предприятию не удалось оспорить штраф от самарского УФАС.
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